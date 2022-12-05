В Праге установили памятник Путину — в виде орка с газовым краном 5 декабря, 20:10 Памятник Путину в Праге (Фото:Kryštof via Twitter)

В Праге вместо статуи маршала Конева установили памятник российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Кремля выглядит как орк, закручивающий газовый кран.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

В сообщении говорится, что инсталляцию установили в крупнейшем административном районе чешской столицы, Прага 6. Работа создана в рамках международной встречи художников-кузнецов по инициативе платформы Подарок Путину. Ее автор, чешский скульптор Душан Достал, сообщил, что изготовление скульптуры длилось две недели и потребовало 130 килограммов металла.

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Памятник Путину в Праге / Фото: novinky.cz

Памятник является металлическим орком с поднятой в нацистском приветствии правой рукой. Эта скульптура по идее представителей платформы Подарок Путину символизирует позицию России, которая вторглась в Украину и использует свои природные ресурсы для продвижения геополитических интересов.

По словам представителя платформы Мартина Одрачека, с властями столицы Чехии согласовано — новая инсталляция останется на этом месте до начала января 2023 года. После этого автор, Душан Достал, намерен продать скульптуру на аукционе, а полученные средства направить на помощь Украине.

Скульптура установлена в том месте, где до апреля 2020 стояла статуя маршала СССР Ивана Конева. Памятник маршалу после демонтажа переместили в музей, а на его месте начали проводить мероприятия, связанные с историческим прошлым Чехии и СССР.