В Праге приговорили к 21 году тюрьмы чешского наемника, воевавшего против ВСУ 1 сентября, 17:40 Флаг Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы Альойза Полака, который воевал в Украине в рядах сепаратистов и находится в бегах.

Об этом сообщает Чешское новостное агентство.

Житель Брно был снайпером и убил, по выводам следователей, по меньшей мере, четырех военнослужащих украинских подразделений. Прокурор просил для него 25 лет за решеткой. Защитник сразу оспорил приговор, отметив, что его клиент, вероятно, уже мертв.

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Суд рассматривал дело уже в третий раз. Он снова признал мужчину виновным в теракте и участии в террористической группировке. На предыдущих основных процессах его каждый раз приговаривали к 20 годам лишения свободы, но тогда убийства людей не входили в обвинительный приговор, в основном базировавшийся на постах самого Полака в Facebook. Только сейчас обвинения подкреплены выводом военной экспертизы и метаданными фотографий.

Полак в декабре 2016 выехал из Праги на территорию, контролируемую военными формированиями так называемой ДНР. Сначала работал снайпером, впоследствии старшиной взвода. Полак был очень активен в Facebook, но перестал писать с апреля прошлого года, после того как опубликовал фото танка на заправке в Донецке.

Если приговор будет признан окончательным, а сам Полак вернется в Чехию в будущем, у него будет возможность требовать нового рассмотрения своего дела. В таких случаях первоначальный приговор автоматически упраздняется, и суд назначает новое основное рассмотрение.

К этому времени в Чехии были приговорены к реальным срокам несколько человек, участвовавших в боях на стороне сепаратистов с 2014 года.