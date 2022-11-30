В Праге была создана петиция с требованием отключения света, газа и тепла в посольстве РФ 30 ноября, 06:05 Митинг в поддержку Украины в Праге (Фото:REUTERS/David W Cerny)

На сайте petice.com опубликовали петицию с призывом отключить от газа, электричества и водоснабжения посольство Российской Федерации в Праге.



В тексте петиции Dárek pro Putina в Twitter предлагается дать российскому посольству в Праге «попробовать их собственный супчик».

«Мы хотим, чтобы поставщики электроэнергии и воды отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть они тоже замерзнут после наступления темноты, как, например, киевляне», — говорится в тексте петиции.

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Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составил 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошедшая.