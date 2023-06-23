В Праге напали на мужчину, якобы подумав, что он украинец

23 июня, 22:54
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Место инцидента (Фото:Скриншот видео полиции Чехии)

Место инцидента (Фото:Скриншот видео полиции Чехии)

Чешская полиция расследует нападение на мужчину в столичном районе Прага 1, который стал жертвой якобы потому, что его спутали с украинцем.

Об этом говорится в заявлении полиции Чехии.

Криминалисты из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом пражской полиции работают над выяснением обстоятельств дела о нанесении телесных повреждений из-за национальной принадлежности потерпевшего.

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По словам потерпевшего, нападавшие подумали, что он из Украины, и напали на него на площади Юнгмана в Праге 1.

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«Нападение было настолько сильным, что потерпевший сейчас испытал необратимые последствия и практически потерял один глаз, который ослеп», — говорится в заявлении.

В рамках следственных действий детективы получили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно пятерых мужчин, которых разыскивают для допроса.

Дело расследуется по обвинению в массовых беспорядках и нанесении телесных повреждений, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Война России против Украины

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