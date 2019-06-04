В Праге начался многотысячный антиправительственный протест 4 июня, 21:15 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Bundas Engler Тысячи жителей Праги вышли на протест REUTERS/Bundas Engler

В Праге на Вацлавской площади началась демонстрация с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти.

Об этом сообщает Idnes.

На месте протеста присутствуют десятки сотрудников полиции.

Организаторы заявили, что протестировать вышли 120 тысяч человек.

Согласно замыслу, протест станет самой масштабной демонстрацией с 1989 года — ожидается около 100 тыс. человек.

Демонстрации за отставку Бенешовой проводятся каждую неделю с конца апреля.

Причиной акций стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека и избрание его преемника Бенешовой, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.