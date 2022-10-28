На здании МВД Чехии вывесили баннер с трупом Путина в пластиковом мешке — фото 28 октября, 16:21 Под носом Владимира Путина нарисовали символ «Z», стилизованный под «усы Гитлера» (Фото:Vit_Rakusan/Twitter)

В пятницу, 28 октября, на здании Министерства внутренних дел Чехии появился баннер с мертвым российским диктатором Владимиром Путиным в пластиковом мешке для трупов.

Соответствующее фото с главой кремлевского режима с символом «Z» под носом, стилизованным под «усы Гитлера», опубликовал у себя в Twitter глава ведомства Вит Ракушан.

Видео дня

На нем видно, что баннер с Путиным разместили между двух огромных флагов Украины и Чехии.

«Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг», — написал глава МВД в День образования Чехословакии.

Кроме того, он также опубликовал видео со своим обращением по случаю национального праздника, в котором призвал не позволить сделать флаг Чехии символом «российской пятой колонны».