На здании МВД Чехии вывесили баннер с трупом Путина в пластиковом мешке — фото

28 октября, 16:21
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Под носом Владимира Путина нарисовали символ «Z», стилизованный под «усы Гитлера» (Фото:Vit_Rakusan/Twitter)

Под носом Владимира Путина нарисовали символ «Z», стилизованный под «усы Гитлера» (Фото:Vit_Rakusan/Twitter)

В пятницу, 28 октября, на здании Министерства внутренних дел Чехии появился баннер с мертвым российским диктатором Владимиром Путиным в пластиковом мешке для трупов.

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Соответствующее фото с главой кремлевского режима с символом «Z» под носом, стилизованным под «усы Гитлера», опубликовал у себя в Twitter глава ведомства Вит Ракушан.

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На нем видно, что баннер с Путиным разместили между двух огромных флагов Украины и Чехии.

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«Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг», — написал глава МВД в День образования Чехословакии.

Кроме того, он также опубликовал видео со своим обращением по случаю национального праздника, в котором призвал не позволить сделать флаг Чехии символом «российской пятой колонны».

https://twitter.com/Vit_Rakusan/status/1585914939679588353
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Чехия Российская агрессия Прага Война России против Украины

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