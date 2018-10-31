В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки

В посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки.
Как сообщает Reuters, сотрудники нашли фрагменты костей во время реструктуризации работы над пристройкой к посольству Святого Престола рядом с известной галереей Боргезе в Риме.
Специалисты должны установить возраст, пол и дату смерти человека, чьи останки были найдены.
По данным местных СМИ, это могут быть останки 15-летней дочери сотрудника Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году. Это дело до сих пор не раскрыто.
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