31 октября 2018, среда

В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки

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Останки могут принадлежать дочери сотрудника Ватикана

Останки могут принадлежать дочери сотрудника Ватикана

В посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки.

Как сообщает Reuters, сотрудники нашли фрагменты костей во время реструктуризации работы над пристройкой к посольству Святого Престола рядом с известной галереей Боргезе в Риме.

Специалисты должны установить возраст, пол и дату смерти человека, чьи останки были найдены.

По данным местных СМИ, это могут быть останки 15-летней дочери сотрудника Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году. Это дело до сих пор не раскрыто.

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