В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, есть раненый 30 ноября, 15:26 Взрыв раздался во время открытия одного из писем примерно в 13:00 (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В результате один из сотрудников получил легкие ранения.

Об этом сообщает испанский ресурс ABC Espana, со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, взрыв прогремел во время вскрытия одного из писем приблизительно в 13:00. Один человек получили легкие ранения и самостоятельно отправился в больницу, сообщили в полиции.

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На месте работают испанские правоохранители.

Спикер украинского МИД Олег Николенко подтвердил, что в посольстве Украины в Испании взорвался конверт.

«Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет», — написал он в Facebook.

Остальные сотрудники посольства не пострадали.