В посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой — СМИ

1 декабря, 15:35
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Правоохранители в Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Правоохранители в Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой, сообщает La Sextra со ссылкой на источники в полиции.

Собеседники телеканала рассказали, что дипломатическое представительство оцеплено правоохранителями, принимаются антитеррористические меры.

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Это уже шестой конверт со взрывчаткой, обнаруженный за последнюю неделю в Испании.

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Других деталей собеседники издания не рассказали.

https://www.youtube.com/watch?v=8JhN62oHOYw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

В Испании выявили несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений, оборонную компанию и украинских дипломатам. Одна из них 30 ноября взорвалась в посольстве Украине в Мадриде.

Где в Испании обнаруживали письма со взрывчаткой
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Испания Мадрид Война России против Украины

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