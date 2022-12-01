В посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой — СМИ
Правоохранители в Испании (Фото:REUTERS/Juan Medina)
В посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывчаткой, сообщает La Sextra со ссылкой на источники в полиции.
Собеседники телеканала рассказали, что дипломатическое представительство оцеплено правоохранителями, принимаются антитеррористические меры.
Это уже шестой конверт со взрывчаткой, обнаруженный за последнюю неделю в Испании.
Других деталей собеседники издания не рассказали.
В Испании выявили несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений, оборонную компанию и украинских дипломатам. Одна из них 30 ноября взорвалась в посольстве Украине в Мадриде.