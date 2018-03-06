В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали отравление экс-офицера ГРУ

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кадр из видео

кадр из видео

Посольство России в Великобритании сообщает, что к дипломатам не обращались родственники отравленного мужчины, которого ранее СМИ назвали бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем.

Об этом сообщили в посольстве после обращения Интерфакса.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица, ни представители британских властей к нам по этому поводу не обращались", - сообщили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что в Великобритании бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль и сопровождавшая его женщина подверглись воздействию неизвестного вещества, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент с мужчиной и женщиной произошел в одном из торговых центров в центре Солсбери, графство Уилтшир, в воскресенье, 4 марта.

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