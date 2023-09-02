В посольстве Украины отреагировали на нападение на 10-летнего украинца в Германии 2 сентября, 21:30 В Германии неизвестный напал на 10-летнего украинского мальчика (Фото:Посольство Украины в ФРГ / Facebook)

Генконсульство Украины в немецком Гамбурге обратилось в МВД Нижней Саксонии с просьбой детально расследовать нападение на десятилетнего украинского мальчика в городе Айнбек из-за украинского языка.



Соответствующее заявление опубликовало посольство Украины в Германии.

Там сообщили, что нападение произошло еще 26 августа, а 28 августа генконсульство обратилось с просьбой о детальном расследовании всех обстоятельств происшествия и наказании виновных.

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Там также отметили, что украинские консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией.

Прокуратурой города Геттинген возбудила дело по обвинению в попытке убийства. В посольстве отметили, что дело находится на контроле консульской службы Украины.

В посольстве также рассказали, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет.

«Национальность, гражданство или происхождение нападавшего пока не установлено», — сообщили в дипучреждении.

Накануне, 1 сентября, стало известно, что в Нижней Саксонии, что в Германии, мужчина напал на группу детей из-за того, что они разговаривали на украинском языке Мужчина потребовал, чтобы они говорили на русском и заявил, что Украина якобы начала войну.

Затем мужчина якобы потянул девочку за волосы, схватил 10-летнего мальчика и перебросил его через поручни в канал. Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, и получил травмы головы и левой ноги. Когда мальчик лежал в канале, неизвестный мужчина якобы бросил в него стеклянную бутылку, которая попала ребенку в правое плечо. После этого мужчина ушел с места происшествия.

Сейчас немецкая полиция разыскивает нападавшего.