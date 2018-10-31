31 октября 2018, среда

В Португалии запретили выступления диких животных в цирках

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Цирковых животных отправят в специальные приюты

Цирковых животных отправят в специальные приюты

Парламент Португалии принял решение о запрете использования диких животных в цирковых представлениях к 2024 году.

Как сообщает AFP, под ограничения попали более 1000 животных, в том числе львы, тигры, слоны, верблюды и зебры.

Закон о запрете цирковых выступлений с дикими животными получил поддержку как левых, так и правых законодателей, а также был одобрен организациями по защите животных.

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"Диким животным в цирке не место. Люди должны получать удовольствие без страданий животных", - сказала AFP вице-президент местной зоозащитной организации AZPA Бьянка Сантос.

До 2024 года владельцы цирков должны внести своих диких животных в правительственный реестр. Затем их переведут в специальные приюты в Португалии или за рубежом.

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Аналогичные запреты на эксплуатацию животных в цирках приняли в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Польше.

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