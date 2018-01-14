В Португалии во время карточного турнира произошел пожар, есть погибшие

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Точная причина пожара пока не установлена
Фото: pixabay

Точная причина пожара пока не установлена

В португальском городе Вила-Нова-да-Раинья произошел пожар, погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили травмы.

Об этом сообщает Reuters.

"Мэр Хосе Антонио де Хесус заявил в телевизионных выступлениях, что более 60 человек принимали участие или смотрели карточный турнир в местном центре отдыха, когда начался пожар. Это двухэтажное здание, находящееся в 260 км к северо-востоку от Лиссабона", – говорится в сообщении.

Точная причина пожара пока не установлена, предположительно это могло произойти из-за взрыва отопительного котла.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле сгорела многоуровневая парковка с 1,4 тыс. автомобилей.

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