В Португалии предъявили обвинения чиновникам из-за масштабных пожаров, забравших жизни более 60 человек

Прокуратура Португалии завершила расследование дела о масштабных лесных пожарах с десятками жертв и предъявила обвинения 12 чиновникам.
По данным следствия, пожары в муниципалитетах Педроган-Гранде, Каштаньейра-де-Пера, Фигейра-душ-Винюш, Алвайазере и Ансиан уничтожили более 24 га лесов и инфраструктуру, а также привели к многочисленным жертвам.
Подозреваемым предъявили обвинения в халатности и небрежности.
Во время пожаров двое обвиняемых были старшими руководителями компании по поставке электроэнергии, трое отвечали за командно-координационные функции в области гражданской обороны, трое были высокопоставленными должностными лицами, трое были членами местных муниципалитетов, где погибли люди.
Отмечается, что некоторые из обвиняемых по-прежнему занимают должности в муниципалитетах.
Расследование продолжалось чуть больше года.
Напомним, в июне 2017 года в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере 64 человека, более 130 пострадали.
Премьер-министр страны Антониу Коста назвал произошедшее "самой масштабной человеческой трагедией за последние годы".
Власти Португалии заявили, что причиной масштабных лесных пожаров мог стать умышленный поджог.
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