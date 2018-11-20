В Португалии автодорога рухнула в карьер, есть погибшие

В Португалии из-за сильных дожде провалилась автодорога и рухнула в карьер.

Как сообщает Publico, в карьер вместе с асфальтом упали две машины с людьми и экскаватор. Они упали с высоты около 50 метров и пропали под тоннами грязи и воды.

На месте инцидента идет спасательная операция.

Сообщается о двух погибших, еще четыре человека пропали без вести. Спасатели не исключили, что количество погибших может возрасти.

Фото: publico.pt