Данные последних 70 лет. Деятели католической церкви Португалии причастны к сексуальному насилию над как минимум 4800 детьми — отчет 13 февраля, 13:03 Церковь в Португалии (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

В Португалии представители католической церкви за последние 70 лет совершили сексуальное насилие над как минимум 4815 детьми. Об этом говорится в отчете комиссии, которая занималась расследованием и представила итоги в понедельник, 13 февраля, сообщает Reuters.



По словам главы комиссии детского психиатра Педро Штрехта, к сексуальному насилию причастны преимущественно священники — их 77%. Большинство пострадавших — мужчины. Они подвергались насилию в католических школах, домах священников, исповедальнях и других местах, выяснила комиссия.

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Обвинения поступали от людей из всех регионов страны, разного происхождения и португальцев, живущих в других странах Европы, в Африке и Америке. Ранее церковь уверяла, что готова «принять соответствующие меры», а реакция главы конференции епископов Хосе Орнеласа будет позже.

Португальская комиссия начала свою работу в январе 2022 года после того, как во Франции появился отчет о том, что около 3000 священников и религиозных деятелей причастны к сексуальному насилию над более чем 200 тысячами детей.

Ее финансировала католическая церковь. На вопрос Reuters в декабре 2021-го, может ли это представлять угрозу независимости комиссии, Штрехт сказал, что в случае вмешательства церкви он «будет первым, кто выйдет и заявит об этом».