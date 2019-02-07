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В Португалии арестовали восемь украинских моряков за перевозку кокаина

Сегодня, 17:29
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Профсоюз работников морского транспорта Украины

Судно перевозило наркотики

У берегов Португалии задержали судно SEA SCAN 1 с украинскими моряками, на борту которого обнаружили 2,5 тонны кокаина.

Об это сообщает Думская со ссылкой на заявление Профсоюза работников морского транспорта Украины.

Задержание произошло еще 30 января в нейтральных водах в 300 км от мыса Святого Викентия, провинция Алгарве, Португалия.

"Экипаж судна состоит из восьми граждан Украины и по одному гражданину Грузии, Нидерландов и Франции. Члены экипажа судна были задержаны компетентными органами Португалии", - говорится в сообщении.

На время проведения досудебного расследования всех подозреваемых арестовали на три месяца.

Теги:   Украинские моряки Кокаин Португалия

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