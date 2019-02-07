В Португалии арестовали восемь украинских моряков за перевозку кокаина
У берегов Португалии задержали судно SEA SCAN
1 с украинскими моряками, на борту которого обнаружили 2,5 тонны кокаина.
Об это сообщает Думская со ссылкой на
заявление Профсоюза работников морского транспорта Украины.
Задержание произошло еще 30 января в
нейтральных водах в 300 км от мыса Святого Викентия, провинция Алгарве,
Португалия.
"Экипаж судна состоит из восьми
граждан Украины и по одному гражданину Грузии, Нидерландов
и Франции. Члены экипажа судна были задержаны компетентными органами
Португалии", - говорится в сообщении.
На время проведения досудебного расследования всех
подозреваемых арестовали на три месяца.