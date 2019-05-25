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В порту Таиланда произошел взрыв и пожар на грузовом судне, пострадали 130 человек

Сегодня, 17:53
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В порту Таиланда произошел взрыв и пожар на грузовом судне, пострадали 130 человек - фото

Mbah Ambyah/Reuters

Взрыв спровоцировал пожар на судне

Утром в субботу, 25 мая, в порту Таиланда Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне.

Как сообщает Bangkok Post, по предварительным данным взорвался груз с химическим гипохлоритом кальция. В результате взрыва загорелось южнокорейское судно KMTC Hongkong.

По данным Министерства здравоохранения страны, более 130 человек доставили в больницы. У части из них были ожоги, другие жаловались на раздражение глаз и горла.

Данных о жертвах пока нет.

Район порта объявили опасной зоной.

Теги:   Пожар Таиланд

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