В порту Таиланда произошел взрыв и пожар на грузовом судне, пострадали 130 человек
Утром в субботу, 25 мая, в порту Таиланда Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне.
Как сообщает Bangkok Post, по предварительным данным взорвался груз с химическим гипохлоритом кальция. В результате взрыва загорелось южнокорейское судно KMTC Hongkong.
По данным Министерства здравоохранения страны, более 130 человек доставили в больницы. У части из них были ожоги, другие жаловались на раздражение глаз и горла.
Данных о жертвах пока нет.
Район порта объявили опасной зоной.