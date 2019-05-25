В порту Таиланда произошел взрыв и пожар на грузовом судне, пострадали 130 человек Сегодня, 17:53 314 Цей матеріал також доступний українською Mbah Ambyah/Reuters Взрыв спровоцировал пожар на судне Mbah Ambyah/Reuters

Утром в субботу, 25 мая, в порту Таиланда Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне.

Как сообщает Bangkok Post, по предварительным данным взорвался груз с химическим гипохлоритом кальция. В результате взрыва загорелось южнокорейское судно KMTC Hongkong.

По данным Министерства здравоохранения страны, более 130 человек доставили в больницы. У части из них были ожоги, другие жаловались на раздражение глаз и горла.

Данных о жертвах пока нет.

Район порта объявили опасной зоной.