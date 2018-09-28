В порту Южной Кореи арестовали российское судно из-за нарушения санкций против КНДР - Ъ

Судно Севастополь встало на ремонт в Пусане в середине августа

В южнокорейском порту Пусан арестовали российское судно Севастополь судоходной компании Гудзон, против которой США ввели санкции в связи с нарушением запрета на торговлю нефтью с КНДР, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на информированный источник.

По данным Ъ, судно встало на ремонт в Пусане в середине августа. Сразу после этого власти Южной Кореи начали проверку в связи с подозрениями, что российское судно причастно к перевалке нефти на судно из КНДР.

"Правительство Южной Кореи планирует разобраться в том, нарушило ли российское судно, занесенное США в черный список и пристыкованное в местном порту, резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее ", - сообщило в августе радио KBS.

Напомним, что Вашингтон обвинил Россию в том, что она пытается подорвать санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

Согласно докладу ООН, Северная Корея продает оружие странам, которые попали под международные санкции. Также КНДР в последнее время увеличила импорт нефти, в поставках которой участвуют судна РФ и Китая.