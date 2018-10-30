В порту Италии пожар уничтожил несколько сотен автомобилей, большинство - новые Maserati - фото, видео

В ночь на вторник, 30 октября, в порту Савона в Италии в результате масштабного пожара сгорели несколько сотен автомобилей, большая часть из них - новенькие Maserati.
Как передает The Local, масштабный пожар в порту начался после того, как в результате непогоды морская вода затопила порт, включая терминал, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока.
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Отмечается, что вода спровоцировала короткое замыкание, после чего последовала череда взрывов автомобильных аккумуляторов.
Помимо новых Maserati, при пожаре были уничтожены грузовики и другие транспортные средства. Местные жители сообщают о свыше 300 поврежденных автомобилях.
Это второй крупный пожар в порту за неделю. Вследствие пожара 23 октября уничтожено здание Управления порта.
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