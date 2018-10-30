30 октября 2018, вторник

В порту Италии пожар уничтожил несколько сотен автомобилей, большинство - новые Maserati - фото, видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пожар возник из-за проливных дождей в Италии
Фото: Silvano Molinas‎ / Savona Good News via Facebook

Пожар возник из-за проливных дождей в Италии

В ночь на вторник, 30 октября, в порту Савона в Италии в результате масштабного пожара сгорели несколько сотен автомобилей, большая часть из них - новенькие Maserati.

Как передает The Local, масштабный пожар в порту начался после того, как в результате непогоды морская вода затопила порт, включая терминал, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока.

Смотрите также

Отмечается, что вода спровоцировала короткое замыкание, после чего последовала череда взрывов автомобильных аккумуляторов.

Помимо новых Maserati, при пожаре были уничтожены грузовики и другие транспортные средства. Местные жители сообщают о свыше 300 поврежденных автомобилях.

Это второй крупный пожар в порту за неделю. Вследствие пожара 23 октября уничтожено здание Управления порта.

 

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове