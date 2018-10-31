31 октября 2018, среда

В порту Барселоны паром с пассажирами врезался в причал и сбил кран

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Сильный ветер стал причиной аварии в порту Барселоны
Фото: скрин видео Maritime.bg

Сильный ветер стал причиной аварии в порту Барселоны

В порту Барселоны пассажирский паром Excellent врезался в причал во время маневра, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.

Как сообщает Daily Mail, в момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных травм. У двоих случились панические атаки.

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Отмечается, что судно Excellent, эксплуатируемое итальянской компанией Grandi Navi Veloci, врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра.

В результате падения крана возник пожар. Из-за огня эвакуировали весь терминал.

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