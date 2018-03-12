В Польском морском пароходстве обнаружили большую аферу: исчезли 300 млн евро

Удалось найти чек на покупку ювелирных украшений и нижнего белья за счет "дочек" госкомпании

Новое руководство после аудита проблемной компании Польское морское пароходство выявило масштабные финансовые нарушения и пропавшую сумму по меньшей мере в 300 млн евро.

Об этом пишет Радио Польша со ссылкой на расследование Niezalezna.pl.

Нецелевое использование средств и отмывание денег расследует краевая прокуратура.

Последние восемь лет государственную компанию возглавляли представители партий Гражданская платформа и Польская крестьянская партия. В течение этого времени долг компании значительно вырос и составил 700 млн злотых. В связи с таким катастрофическим положением дел в компанию назначили новых руководителей.

Нынешний руководитель Павел Бжезицкий начал проверку во всех компаниях, принадлежащих к группе.

Ему удалось обнаружить многочисленные злоупотребления со средствами пароходства. В частности, нечестные расходы по кредитным картам, которые осуществляли работники дочерней фирмы Polsteam USA. Более чем на 150 тысяч долларов покупались ювелирные изделия, сигареты и женское нижнее белье.

Бжезицкий считает, что компания находится в катастрофическом состоянии. Всего с ее счетов исчезло 300 млн евро.

"Во время проведения проверки мы пытаемся установить куда исчезли деньги, но это задача не из легких", - добавил он.

Оказалось, что многие документы просто были уничтожены, а компании, которые использовались для схем, сейчас уже ликвидированы.

Новому руководителю удалось найти уцелевшие документы, подтверждающие расход 19 млн злотых от пропавшей суммы.

Ранее сообщалось, что Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств назвал факторы, которые усиливают отмывания средств в Украине.