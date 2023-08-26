В Польше возле границы с Украиной произошла вспышка смертельного заболевания: семь человек погибли, 113 инфицированы 26 августа, 12:24 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В польском городе Жешув, который является ключевым транзитным центром международной военной поддержки Украины, зафиксирована вспышка легионеллеза. В результате нее погибли семь человек, более 100 инфицированных.

Об этом сообщает AP.

По данным агентства, офицеры внутренней безопасности Польши устанавливают источник вспышки болезни.

Отмечается, что в районе города Жешув, который находится в 80 километрах от границы с Украиной, размещено около 10 000 американских военных.

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Сотрудники Агентства внутренней безопасности страны проверяли различные места в Жешуве, в первую очередь водопроводы, где, как предполагают эксперты, могли появиться бактерии.

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин назвал одной из причин проверок попытки России посеять «панику» среди союзников Украины.

Сообщается, что по меньшей мере 113 жителей были инфицированы в Жешуве. Семеро погибших были людьми пожилого возраста и страдали хроническими заболеваниями. Городские власти и эксперты говорят, что ситуация «необычная».

На кризисном совещании городские власти приняли решение о дезинфекции хлором и озоном более 1000 километров трубопроводов Жешува, ее проведут в субботу, 26 августа.

Власти приказали жителям «дать водопроводной воде отдохнуть», чтобы она лишилась части хлора, а затем кипятить ее перед употреблением.

Болезнь легионеров — это легочная инфекция, которая характеризуется развитием тяжелой формы пневмонии. По данным ВОЗ, она возникает из-за вдыхания инфицированных водяных брызг.

Обычно ее подхватывают в таких местах, как гостиницы, больницы или офисы, где бактерии попали в систему водоснабжения или кондиционирования воздуха, например, в краны и души, которые не используются часто.