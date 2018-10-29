29 октября 2018, понедельник

В польской школе прорвало газовую трубу, эвакуировали более 700 человек

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Иллюстративное фото
Фото: www.rmf24.pl

Иллюстративное фото

В Польше, в городе Згеж прорыв газовой трубы стал причиной эвакуации более 700 учеников местной школы.

Об этом пишет RMF24.

Случай в учебном заведении произошел после 13.00, когда газовую трубу повредил экскаватор, который проводил ремонтные работы возле учебного заведения.

Еще до момента прибытия пожарных 770 человек эвакуировали. Двое взрослых и один ребенок отравились газом.

На данный момент утечка газа ликвидирована, опасности для населения нет.

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