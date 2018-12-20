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В польской Познани столкнулись три трамвая: 14 пострадавших

Сегодня, 04:38
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Поздно вечером движение трамваев было восстановлено

Фото: poznan.pl

В среду, 19 декабря, в городе Познань на западе Польши столкнулись три трамвая, в результате 14 человек получили травмы, передает Poznan.pl.

"В результате столкновения в больницу попали 14 человек. Водитель одного из трамваев получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.

Кроме водителя трамвая, еще четыре человека нуждались в госпитализации, а девять – в детальном медосмотре.

Фото: poznan.pl

 

Причины столкновения выясняет полиция и прокуратура.

Поздно вечером движение трамваев было восстановлено.

Теги:   Трамвай Польша

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