В польских спецслужбах сообщили о попытках разведки РФ найти желающих работать против Польши 30 августа, 06:00 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Последние расследования польской контрразведки свидетельствуют о том, что разведка страны-агрессора РФ ищет людей, готовых работать против Польши.



Об этом заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Третьего канала Польского радио.

Он добавил, что люди, которые сотрудничают с Россией или Беларусью, сосредотачиваются на распознавании важных объектов.

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«Мы осознаем, что это определенный постоянный элемент угроз, с которыми польское государство столкнется в ближайшие месяцы и даже годы», — сказал он.

Жарин напомнил, что сеть шпионов, которые должны были обезвреживать поезда с грузами в Украину, выявило Агентство внутренней безопасности Польши. Тогда 16 лицам предъявили обвинения.

Он добавил, что Россия осуществляет «очевидную попытку» восстановить сеть шпионов и завербовать новых людей.

Российские шпионы в Европе — что известно

Ранее Молдова приняла решение сократить количество дипломатов посольства РФ в Кишиневе. Это произошло после того, как Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

После этого посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы. Его попросили разъяснить ситуацию.

Агентство FT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника западной разведки сообщало, что после полномасштабного вторжения России в Украину австрийская столица Вена стала центром шпионажа в Европе. В городе все еще находится более 180 аккредитованных российских дипломатов, треть из которых использует дипломатическое прикрытие для сбора разведданных.

В начале апреля Politico сообщало, что российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе.

В марте нескольких шпионов РФ, которые следили за поставками техники Украине, задержали в Польше. 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России по подозрению в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

Также сообщалось, что Франция весной 2022 года выслала более 40 дипломатов РФ, подозреваемых в шпионаже.

25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил о решении выслать пятерых российских дипломатов.

Также о высылке российских дипломатов объявили Дания, Италия, Германия, Австрия, Македония, Латвия, Литва и Эстония.