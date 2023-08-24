В Польшу за сутки пытались прорваться 175 нелегальных мигрантов из Беларуси 24 августа, 21:39 Согласно данным издания, на польские патрули нападают и бросают в них камнями (Фото:twitter.com/Straz_Graniczna)

В Польшу пытались прорваться почти 200 нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Он вели себя агрессивно: нападали на польские патрули, бросали камни в пограничников.

Об этом сообщает польский ресурс Polskie Radio.

«На польско-белорусской границе неспокойно. За прошедшие сутки 175 человек пытались незаконно ее пересечь», — сообщает издание.

Видео дня

Согласно данным издания, на польские патрули нападают и бросают в них камнями.

Представитель Пограничной службы Польши Катажина Зданович утверждает, что камни и петарды для нападения на польскую сторону поставляют иностранцам белорусские службы.

«Белорусские службы преследуют в этом свою цель. Бесспорно, речь идет и о своеобразной провокации — занимать польские патрули в одном месте, чтобы в другом месте пытаться провести через границу другую группу», — заявила Зданович.

По данным Пограничной службы, в этом году границу со стороны Беларуси пытались пересечь иностранцы из почти 50 разных стран. В последние сутки среди них были граждане Камеруна, Эфиопии и Йемена.