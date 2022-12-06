«Хотим мира, поэтому готовимся к войне». В Польшу прибыли первые южнокорейские танки и самоходные гаубицы 6 декабря, 13:15 Танки из Южной Кореи в Польше (Фото:Министерство обороны Польши / Twitter)

В Польшу доставили первую партию приобретенного у Южной Кореи вооружения. В нее вошли танки K2 Black Panther и самоходные гаубицы K9 Thunder.

Об этом сообщает PAP.

В сообщении говорится, что разгрузка техники состоялась в порту Гдыни в понедельник вечером, 5 декабря. Во вторник, 6 декабря, состоялась торжественная церемония приема вооружения, в которой приняли участие президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.

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«Мы последовательно укрепляем Войско Польское. Мы очень хорошо знаем, что в наше время, когда идет война, когда Россия пытается восстановить свою империю, именно хорошо оснащенная армия Польши является лучшим сдерживающим аргументом против агрессора», — заявил Блащак в Гдыне.

«Танки К2 и гаубицы К9 достигнут северо-восточной части Польши уже через несколько дней. В следующем году в Польшу прибудут следующие образцы этой техники и реактивные системы залпового огня К239 CHUNMOO», — добавил он.

Министр отметил скорость доставки вооружения, поскольку переговоры с южнокорейской стороной начались в мае, в июле подписали контракты, а в декабре техника уже прибыла в Польшу.

«Это первая партия, в следующем году будут следующие поставки», — сказал Блащак.

В первой партии 10 танков и 24 самоходные гаубицы.

«Мы хотим мира, поэтому готовимся к войне», — заявил министр.

Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

3 декабря в порту Гдыне началась разгрузка около 800 единиц американской военной техники из 1-й пехотной дивизии.

После нападения России на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Североатлантического союза дополнительные силы и средства, в том числе около 40 тысяч военнослужащих.

