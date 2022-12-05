В Польшу прибыли 800 единиц военной техники США

5 декабря, 14:11
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M1 Abrams (Фото:U.S. Army)

M1 Abrams (Фото:U.S. Army)

В субботу, 3 декабря, в порту Гдыне началась разгрузка около 800 единиц американской военной техники из 1-й пехотной дивизии.

Об этом сообщает Polish news.

Разгрузка в Гдыне будет длиться два дня, до вторника, 6 декабря. Американцы, прибывшие в Польшу, будут дислоцироваться в стране и Европе в течение следующих девяти месяцев.

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По истечении этого времени военные вместе с техникой вернутся на родину, а на их место прибудут новые подразделения.

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Среди техники есть танки M1 Abrams. После разгрузки новая техника будет перевезена на склад порта Гдыня, в течение следующих двух недель будет доставлена поездами и грузовиками в военные базы, расположенные в разных местах Польши.

В январе в Гдыню из США прибудет еще один корабль с двумя тысячами единиц техники 1-й пехотной дивизии. Часть отправится на восток страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.

После нападения России на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Североатлантического союза дополнительные силы и средства, в том числе около 40 тысяч военнослужащих.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Польша Военная техника Польша-США Война России против Украины

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