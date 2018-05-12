В Польше жестоко избили украинца, полиция ищет нападавшего

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Жизни украинца ничего не угрожает
Фото: pixabay

Жизни украинца ничего не угрожает

В Польше открыли уголовное производство по факту жестокого избиения украинца в Глоскуве.

Такую информацию получило украинское посольство, передает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлану Крысу.

Злоумышленника, избившего мужчину, и его гражданство пока не установлено. Прокуратура опросила двух других украинцев, которые были рядом с пострадавшим в тот день на улице, однако их показания отличаются, что не дает возможности установить личность нападавшего.

"Ожидается, когда гражданин Украины будет в таком состоянии, чтобы его можно было опросить", - отметила дипломат.

Консульский отдел посольства Украины оказывает содействие семье потерпевшего — старшему сыну господина Николая и его родной сестре - во внеочередном получении польской визы в консульстве РП в Луцке. Ожидается, что уже во вторник они смогут прибыть в Варшаву, чтобы навестить родственника.

Об избиении украинца сообщили также в главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, где проживает пострадавший гражданин Украины, и местное управление Государственной миграционной службы.

Жизни украинца ничего не угрожает.  Мужчина после операции не говорит, но находится в сознании и реагирует кивками головы на вопросы.

Ранее сообщалось, что в Польше было совершено нападение на участников общества, которое восстанавливает украинские памятники.

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