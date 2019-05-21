В Польше женщина впервые родила шестерых детей
В Польше женщина родила шестерых детей.
Как сообщает Радио Польша, роды прошли в Краковской университетской больнице.
По словам пресс-секретаря лечебного учреждения Марии Влодковской, это, вероятно, первый подобного рода случай в Польше.
«Роды прошли с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности. Мама и дети чувствуют себя хорошо», — заявила Влодковская.
21 мая родители новорожденных детей и персонал клиники встретятся с прессой, чтобы рассказать о подробностях родов.