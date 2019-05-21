В Польше женщина впервые родила шестерых детей Сегодня, 11:48 1382 Цей матеріал також доступний українською Lisa Nolan/Flickr Мама и дети чувствуют себя хорошо Lisa Nolan/Flickr

В Польше женщина родила шестерых детей.

Как сообщает Радио Польша, роды прошли в Краковской университетской больнице.

По словам пресс-секретаря лечебного учреждения Марии Влодковской, это, вероятно, первый подобного рода случай в Польше.

«Роды прошли с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности. Мама и дети чувствуют себя хорошо», — заявила Влодковская.

21 мая родители новорожденных детей и персонал клиники встретятся с прессой, чтобы рассказать о подробностях родов.