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В Польше женщина впервые родила шестерых детей

Сегодня, 11:48
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В Польше женщина впервые родила шестерых детей - фото

Lisa Nolan/Flickr

Мама и дети чувствуют себя хорошо

В Польше женщина родила шестерых детей.

Как сообщает Радио Польша, роды прошли в Краковской университетской больнице.

По словам пресс-секретаря лечебного учреждения Марии Влодковской, это, вероятно, первый подобного рода случай в Польше.

«Роды прошли с помощью кесарева сечения на 29-й неделе беременности. Мама и дети чувствуют себя хорошо», — заявила Влодковская.

21 мая родители новорожденных детей и персонал клиники встретятся с прессой, чтобы рассказать о подробностях родов.

Теги:   Польша

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