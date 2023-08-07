Польша заявила, что Беларусь и Россия начали новую кампанию по наплыву мигрантов 7 августа, 22:24 Только за 2022 год из Беларуси в Польшу пытались заехать 19 тысяч мигрантов, из них 4 тысячи — только за июнь (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

В понедельник, 7 июля, заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.

Об этом сообщило польское издание Radio RMF 24, ссылаясь на заявление Вонсика на брифинге.

Вонсик отметил, что ситуация не такая хаотичная, как два года назад, однако все еще вызывает беспокойство.



«Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной», — отметил представитель польского МВД.



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Вонсик отметил, что с момента возведения ограждения на границе с Беларусью усилилась агрессия тех, кто пытается попасть в Польшу.



Заместитель главы МВД добавил, что белорусские службы причастны к повреждению пограничного барьера, а именно расширяют и вырезают балки с помощью электроинструментов.

В то же время руководитель пограничной службы Польши Томаш Прага назвал белорусские службы «преступной группировкой, которая руководит нелегальной миграцией» и «получает с этого огромные прибыли».



Он сказал, что только за 2022 год из Беларуси в Польшу пытались заехать 19 тысяч мигрантов, из них 4 тысячи — только за июнь, а за весь 2022 год мигрантов было 16 тысяч.



Прага также обратился к Министерству обороны с просьбой направить еще тысячу солдат на восточную границу из-за увеличения попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси.



6 августа Государственная пограничная служба Латвии сообщила о провокации со стороны белорусских пограничников. Они продырявили ограждение на границе стран, чтобы помочь незаконным мигрантам попасть в Латвию.

Во второй половине 2021 года Польша, Литва и Латвия Литва и Латвия столкнулись со значительным ростом количества мигрантов со стороны Беларуси. В ЕС предполагали, что так режим Александра Лукашенко пытается отомстить за санкции ЕС, введенные в ответ на узурпацию власти в стране и политические репрессии против оппозиции.

На фоне миграционного кризиса 2 декабря США, Великобритания, ЕС и Канада ввели новые санкции против белорусского режима. Позже в декабре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши удалось урегулировать с помощью дипломатических усилий.