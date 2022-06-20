Польша давно находится «под прицелом» России — спецслужбы 20 июня, 05:28 Цей матеріал також доступний українською Плакат с осуждением кремлевского диктатора Владимира Путина на улицах Варшавы (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Представитель польских служб безопасности Станислав Жарин заявил, что Польша уже долгое время находится «под прицелом России».



Он отметил, что Кремль использует пропаганду и дезинформацию, пытаясь отрицать право поляков на собственное государство.

«На протяжении многих лет Польша находится под прицелом России, использующей пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит различные мероприятия, итогом которых является удар по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность. Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъективность, не должна восприниматься серьезно союзниками и должна быть „серой зоной“ между НАТО и Россией», — заявил Жарин.

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Ранее экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что читает, что Россия проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада.

Если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет он может продвинуться дальше, например, в Сувалкский коридор, считает Козей.

В то же время, Козей не сомневается, что Россия выйдет из войны в Украине явно ослабленной.



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