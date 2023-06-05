В польском правительстве заявили, что не связаны с деятельностью польских добровольцев в районе Белгородской области 5 июня, 00:27 В польском правительстве заявили, что не связаны с деятельностью польских добровольцев (Фото:@StZaryn / Twitter)

В польском правительстве заявили о непричастности польских властей к деятельности Польского добровольческого корпуса (ПДК) вблизи российско-украинской государственной границы.

Об этом написал уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в Twitter.



«Описанный в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или любым польским учреждением. Деятельность польских добровольцев, которые поддерживают Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями Республики Польша», — написал представитель польского правительства.

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Ранее бойцы Польского добровольческого корпуса (ПДК) сообщили, что вместе с Российским добровольческим корпусом (РДК) и Легионом Свобода России (ЛСР) участвуют в рейдах на территории России.

В РДК уточнили, что польские добровольцы обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственных границ Украины.