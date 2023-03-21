В Польше заработал постоянный гарнизон Вооруженных сил США 21 марта, 16:29 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

В польском городе Познань был создан первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.

С осени 2020 года в военном лагере в Познани расположено передовое командование пятого армейского корпуса армии США. В июле 2022 года лагерь получил название Camp Kosciuszko — в честь Тадеуша Костюшко, участвовавшего в войне за независимость США и в освободительном движении Польши.

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«С сегодняшнего дня свою деятельность начинает американский гарнизон. Это хорошая новость для безопасности Польши и восточного фланга НАТО. Наше сотрудничество с США — примерное. Нашей целью является развитие взаимосовместимости с американскими войсками», — заявил вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В конце февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что США, Германия и Польша могут провести совместные военные учения на восточных границах НАТО. В настоящее время страны обсуждают такую возможность.

