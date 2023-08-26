Польская газета пустила фейк об украинцах, которые якобы избили поляков. Оказалось, это были грузины

26 августа, 20:05
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Драка в Варшаве (Фото:Скриншот видео Мистер Бивень / YouTube)

Драка в Варшаве (Фото:Скриншот видео Мистер Бивень / YouTube)

В пятницу, 25 августа, польская газета WolnośćTV опубликовала видео из Варшавы, на котором якобы 12 украинцев напали на поляков за отказ последних сказать Слава Украине. Полиция идентифицировала нападающих — среди них не было граждан Украины.

Журналисты местного издания утверждали, что инцидент произошел в День Независимости Украины, 24 августа.

Они писали, что якобы 12 украинцев агрессивно вели себя по отношению к восьми полякам, которые «отказались произнести украинский национальный лозунг», подчеркнув, что «для них это не важно».

Видео дня

Один из поляков предложил, чтобы «украинцы» прокричали Слава Польше — но этого не произошло, пишут в газете. В итоге якобы пострадали восемь человек.

https://www.youtube.com/watch?v=wgo3lwIQ9sI

Варшавское отделение полиции отреагировало на эпизод, отметив, что были идентифицированы 13 человек, среди которых не было граждан Украины.

«Было идентифицировано 13 человек. Среди нападающих не было украинцев, но были граждане Грузии. Никто за медицинской помощью не обращался и о преступлении не заявлял», — отметили в ведомстве.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Фейк Варшава

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