В Польше закрыли дело про облив российского посла свекольным соком 20 июня, 21:57 Сергей Андреев (Фото:Радио Свобода)

Польская прокуратура закрыла уголовное дело про обливание российского посла в Варшаве Сергея Андреева свекольным соком 9 мая 2022 года. Подозреваемой по делу была украинская активистка Ирина Земляная.

Об этом сообщает RMF FM.

Как говорится, применение положения Уголовного кодекса возможно, если иностранное государство предоставляет гарантии взаимности.

Однако, согласно уголовному кодексу рф, «оскорбление главы другого государства или его представителей» не подлежит уголовному преследованию. Поэтому польские органы прекратили расследование. Это означает, что никто не будет нести ответственность за «нападение» на посла.

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Это касается украинской журналистки Ирины Земляной, облившей Андреева соком, а также полицейских, которые обеспечивали соблюдение порядка на мероприятии.

Ранее, как пишет RMF FM, внутреннее расследование полиции уже установило, что нарушений в действиях правоохранителей не было.

«Это значит, что я точно не виновата (кто еще сомневался). Теперь могу снова поехать в Польшу и не бояться, что мне вручат подписку о невыезде. В своей невиновности у меня сомнений не было, но такая огромная глыба с плеч у меня сегодня упала», — отреагировала на закрытие дела Земляная.