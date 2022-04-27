Собирали информацию о воинских частях. В Польше по обвинению в шпионаже задержаны россиянин и белорус

27 апреля, 10:18
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Мужчин задержала военная полиция (Фото:Emergency_Vehicles/www.flickr.com)

Мужчин задержала военная полиция (Фото:Emergency_Vehicles/www.flickr.com)

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В Польше по обвинению в шпионаже задержаны россиянин и белорус.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает сообщает TVP.

По данным Службы военной контрразведки, задержанные собирали информацию о воинских частях, штатном расписании и частях союзных войск.

Видео дня

Мужчин задержала военная полиция 21 и 22 апреля в Белостоке.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg&t=83s

«В выводах Службы военной контрразведки указано, что они занимались шпионской деятельностью в интересах разведки РФ. Оба подозреваемых много лет жили в Польше», — заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярз.

Подозреваемых арестовали на три месяца. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Шпионаж Война России против Украины

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