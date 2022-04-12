Обвиняют в шпионаже. В Польше задержали россиянина, который собирал информацию о воинских частях — прокуратура 12 апреля, 14:33 Цей матеріал також доступний українською В Польше задержали россиянина (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com)

В Польше по подозрению в шпионаже задержали россиянина, который постоянно проживал на территории страны.

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Об этом сообщили в польской прокуратуре.

В ходе расследования, проведенного Управлением по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, правоохранители задержали россиянина, постоянно проживающего в Польше.

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В выводах Службы военной контрразведки указано, что он занимался шпионской деятельностью в интересах российской разведки. Россиянин должен был собирать информацию о воинских частях, их оснащении и штатном расписании.

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Задержанного обвиняют в шпионаже.

По ходатайству прокурора суд приговорил подозреваемого к временному аресту сроком на три месяца. Подозреваемый может быть лишен свободы на срок до десяти лет.

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