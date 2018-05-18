В Польше задержали вторую за сутки россиянку за информационные провокации

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В Польше Агентство национальной безопасности фиксирует попытки России к дестабилизации
Фото: Adrian Grycuk via Wikipedi

В Польше Агентство национальной безопасности фиксирует попытки России к дестабилизации

Польские спецслужбы задержали и готовят вслать из страны гражданку Кипра и России Анастасию Ц., которая попала в страну, несмотря на запрет въезда.

Агентство внутренней безопасности готовит документы для выдворения задержанной женщины.

Об этом 18 мая сообщает Польское радио.

Днем ранее в стране задержали еще одну гражданку России Екатерину Ц., которая участвовала в гибридных действиях против Польши.

Анастасия входит в группу первой задержанной.

"От имени правительственных агентств Российской Федерации, задержанная россиянка проводила лоббистскую деятельность, направленную на консолидацию пророссийских кругов в Польше, ради подрыва польской исторической политики и замены ее российским нарративом", - говорится в сообщении о причинах задержания женщины.

Также отмечается, что Анастация Ц. участвовала в реализации приоритетных целей российской информационной войны против Польши.

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