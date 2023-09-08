В Польше задержали троих подозреваемых в нападении на пару 16-летних подростков из Украины 8 сентября, 14:15 Полиция Польши (Фото:Ocean Young/www.flickr.com)

В польском Гданьске полиция задержала троих подозреваемых в нападении на пару 16-летних подростков из Украины.

Об этом сообщает RMF FM.

В понедельник, 4 сентября, полицейские из Гданьска получили сообщение о нападении на девушку-подростка. 26-летняя женщина подошла к подростку и беспричинно начала бить ее кулаками в лицо и голову. Она также бросила в нее телефон.

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Одногодка потерпевшей стал на ее защиту, но на него напали двое мужчин. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов и душили, поломали очки, а также выбросили в воду сумочку с телефоном.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители сразу задержали 26-летнюю женщину, она была пьяной. Задержанную доставили в отдел полиции. Делом занялись детективы, которые начали искать виновных в избиении 16-летнего подростка.

В среду, 6 сентября, полиция задержала 28-летнего мужчину, а в четверг, 7 сентября — 43-летнего мужчину.



За причинение телесных повреждений средней тяжести задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Такое же наказание предусмотрено за повреждение имущества. За участие в избиении предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.