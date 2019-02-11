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В Польше задержали подозреваемого в терроризме гражданина РФ

11 февраля, 12:49
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Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в терроризме гражданина РФ чеченской национальности Нурмагомеда М.

Об этом сообщает польское издание Onet.pl со ссылкой на пресс-секретаря министра по особым поручениям спецслужб Станислава Жарына.

"Задержание состоялось 30 января. Ранее из соображений безопасности мы не сообщали о действиях Агентства внутренней безопасности", – сообщил пресс-секретарь.

Отмечается, что польский суд принял решение о депортации гражданина РФ. На данный момент он находится под депортационным арестом.

Как утверждает агенство, на территории Польши подозреваемый принимал участие в террористической организации и занимался террористической деятельностью.

Сообщается, что он взаимодействовал с другим мужчиной чеченской национальности, которого Польша выслала из страны ранее по подозрению в связях с ИГИЛ.

Теги:   Россия ИГИЛ Борьба с терроризмом Польша

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