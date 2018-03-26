В Польше задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Шпион передавал в Россию данные об энергетических проектах Польши

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщил представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире одного из телеканалов, пишет Польское радио.

Отмечается, что задержанный Марек В. поддерживал контакты с офицерами российской разведки, которые работали под прикрытием в посольстве РФ в Варшаве.

У подозреваемого была информация о ключевых проектах для польской энергетики. Он также передавал российским спецслужбам информацию о действиях польского правительства по вопросу газопровода Nord Stream 2.

Мужчина задержан и взят под стражу на три месяца. Ему объявили о подозрении в шпионаже. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 20 декабря 2017 года СБУ задержала чиновника секретариата Кабмина Станислава Ежова, который оказался шпионом российских спецслужб.

В СБУ заявили, что он был информатором ГРУ Генштаба РФ.

Суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога.

Глава Службы безопасности Василий Грицак назвал задержанного переводчика Кабмина Станислава Ежова самой крупной "рыбой" за все время независимости Украины.