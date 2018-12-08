В Польше задержали двух украинских экоактивистов - глава организации Сегодня, 22:37 39 Цей матеріал також доступний українською Ирина Ставчук Ирина Ставчук/Facebook

В Польше задержали двух участников украинского экологической организации Екодия, которые ехали в Катовице на Конференцию ООН по климату, сообщила председательница организации Ирина Ставчук, передает Громадське радіо.

Она отметила, что связь с двумя активистами была потеряна еще утром.

"Последнее сообщение было таким, что в отель пришла полиция, у них проверяли документы... Уже вечером от консульства Украины мы получили сообщение, что они знают, где они находятся и будут пытаться решить эту ситуацию", – сообщила Ставчук.

Отмечается, что самую голову Екодии, а также еще пятерых украинский, которые ехали на конференцию, не пропустили в Польшу пограничники. Также в страну не пропустили еще четырех участников конференции, граждан других стран – РФ, Кыргызстана и Грузии.

"Моих коллег не пустили вчера, меня не пустили сегодня, но процедура та же. Берут паспорт, сначала все нормально, а потом у них выпадает какая-то информация о том, что именно нам запрещен въезд в Польшу именно на период проведения Климатической конференции ООН. У меня были все документы, но они просто извинились и сказали, что эта информация сверху", – отметила активистка.

По словам Ставчук, причиной отказа во въезде является то, что человек "считается угрозой государственной политике, внутренней безопасности, общественному здоровью или международным отношениям любого государства-члена Европейского Союза".

Конференция ООН по климату началась 3 декабря и должен продолжаться две недели. В этом году она проходит в городе Катовице, Польша.