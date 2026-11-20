В Польше двух украинцев подозревают в нанесении надписей «Слава УПА» на памятники (Фото: kaboompics/pixabay)

В польском городе Познань задержали двух граждан Украины, подозреваемых в нанесении надписей «SLAWA UPA» («Слава УПА») на три памятника. По версии польской прокуратуры, мужчины могли действовать по заказу российской разведки .

Об этом сообщает издание RMF24.

Отмечается, что надписи появились в начале ноября на памятнике Познанской армии, мемориале солдатам Второй армии Войска Польского и памятнику Героям на территории познанской Цитадели.

Реклама

По версии следствия, надписи наносил гражданин Украины Дмитрий Й. За выполнение этого задания ему якобы должны были заплатить 1000 злотых. Польские правоохранители полагают, что надписи могли быть направлены на разжигание ненависти между польским и украинским народами.

Другой задержанный, Никита С., по данным прокуратуры, склонил соотечественника к выполнению этого задания и должен был получить за это 500 долларов. В прокуратуре подчеркивают, что он действовал в интересах российской разведки.

Обоих мужчин задержали в Познани. Прокуратура требовала заключить их под временный арест, однако суд отклонил это ходатайство. В настоящее время подозреваемые находятся под полицейским надзором. Им запрещено покидать Польшу и общаться друг с другом.

18 ноября польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в польских службах безопасности сообщила, что в конце октября — начале ноября российские спецслужбы планировали провести диверсию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью. Операцию, призванную имитировать нападение на объект в России, планировалось провести под чужим флагом, чтобы обвинить Украину.

Польша получила предупреждение о подготовке диверсии от спецслужб стран-партнеров. Аналогичные предупреждения получили также Литва, Латвия и Эстония.

Источники Rzeczpospolita сообщили, что российская операция должна была напоминать провокацию 31 августа 1939 года в Глайвице, когда нацистская Германия инсценировала нападение на радиостанцию и использовала это как предлог для вторжения в Польшу.

По информации источников, потенциальные диверсанты могли быть в «украинской военной форме».