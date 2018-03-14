В Польше вызвали полицию из-за приветствия Слава Украине во время чествования памяти погибших украинцев

В Польше во время поминальных мероприятий с участием украинской делегации в селе Сахрынь вызвали полицию из-за приветствия Слава Украине - Героям Слава.

Как сообщает Dziennik Wschodni, в субботу, 10 марта, украинская делегация посетила польское село, чтобы почтить память погибших украинцев. 10 марта 1944 года польские Армия Крайова и Крестьянские батальоны окружили село Сахрынь, сожгли более 300 крестьянских домов и уничтожили украинских жителей села. По данным польских историков, во время резни погибли 150-300 украинцев (в том числе мирные жители). Украинцы говорят, что количество жертв может составлять 600-800 человек. На сахрынском кладбище установлен памятник, на котором высечены фамилии 660 украинцев, которых удалось идентифицировать.

Во время выступления на кладбище первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик (ВО Свобода) сказал: "Слава Украине". На что ему ответили: "Героям Слава". Также в своей речи он упомянул об УПА, Степане Бандере и Романе Шухевиче.

В ответ на это один из присутствующих на мероприятии поляков вызвал полицию. Он пояснил, что украинец "прославлял нацистскую идеологию бандеровцев", что запрещено законом об Институте национальной памяти в Польше.

Прибывшие по вызову на кладбище полицейские переписали паспортные данные Александра Пирожика. Теперь польская прокуратура должна установить, было во время чествования в Сахрыни нарушение закона об Институте национальной памяти.

Напомним, что 1 марта в Польше официально вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Согласно закону, органы правосудия Польши смогут привлекать к уголовной ответственности с перспективой заключения до трех лет, в том числе и тех, кто будет отрицать преступления "украинских националистов" против граждан Польши.