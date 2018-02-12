В Польше вступил в силу закон об упрощении трудоустройства для иностранцев

В понедельник, 12 февраля, в Польше вступили в силу изменения в закон об иностранцах, которые в целом упрощают процесс трудоустройства ряду категорий иностранцев.

Согласно поправкам, граждане из стран, не входящих в Европейский Союз могут переносить свои компании в страну и на этой основе получать разрешения на временное пребывание в стране, сообщает Укринформ. Для руководителей - на 3 года, стажеров - до года.

Изменения одобрены в соответствии с директивой Европейского парламента и Совета Евросоюза от 15 мая 2014 года.

По информации Управления по вопросам иностранцев, изменения могут касаться 200 тысяч человек.

Также изменения упрощают процесс поселения в Польше иностранцев, имеющих польское происхождение или карту поляка. Среди других категорий, которым упрощается получение разрешения на временное проживание для иностранцев: люди со специальностями, которых не хватает польской экономике (определяет министр труда),

Законом предусматривается также отмена требования о необходимости иметь стабильный источник дохода для иностранца и членов его семьи при выдаче документов на временное пребывание в Польше, если это лицо является выпускником польского вуза и ищет работу в РП.

Иностранцы, которые хотят получить карту постоянного проживания в Польше, отныне обязаны сдать экзамен на владение польским языком на уровне B1 (средней сложности). От этого экзамена будут освобождаться дети иностранцев в возрасте до 16 лет, которые родились на территории Польши.

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