В Польше впервые в истории церковь обязали выплатить компенсацию жертве священника-педофила

Апелляционный суд Польши оставил в силе решение суда первой инстанции о том, что церковь обязана компенсировать женщине, подвергнувшейся сексуальному насилию со стороны католического священника, один миллион злотых ($268 тысяч).

Как передает Reuters, таким образом суд постановил, что церковь несет ответственность за преступления своих священнослужителей.

В январе окружной суд Познани обязал церковь выплатить миллион злотых компенсации и выплачивать пенсию в размере 800 злотых в месяц женщине, которую в подростковом возрасте насиловал священнослужитель.

По словам глава фонда Нее lekajcie sie (Не бойся), занимающегося поддержкой жертв священников-педофилов, это первый случай, когда в Польше суд признал церковь ответственной за сексуальные преступления своего духовенства.

Священник был арестован в 2008 году и приговорен в 2010 году к четырем годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки.

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