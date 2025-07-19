В Польше распространяют фейк о «10-секундной» речи посла Украины о Волынской трагедии

В посольстве Украины в Польше опровергли распространенную в сети дезинформацию относительно речи посла Василия Боднара во время чествования жертв Волынской трагедии. Пользователи возмущались, что его выступление «длилось всего 10 секунд».

В заявлении посольства на Facebook отмечается, что видео, которое получило огласку, содержит лишь короткий фрагмент выступления.

В соцсети X пользователи распространили отрывок с польского телеканала Telewizja Republika, на котором речь украинского дипломата длится всего 16 секунд. В ролике Боднар говорит: «Большое спасибо. Слава памяти жертвам волынского преступления и спасибо за внимание. До свидания». Авторы публикаций назвали это «рекордом дипломатического минимализма».

Зато в посольстве отметили, что это лишь фрагмент, а полное выступление было значительно шире. В частности, посол поблагодарил за приглашение, назвал церемонию важной и печальной, а также отметил необходимость строить будущее на правде. Боднар подчеркнул важность открытого диалога о сложном прошлом, признание преступлений и чествование жертв по обе стороны границы.

Настоящее содержание речи подтверждено и польским порталом фактчекинга Konkret24, который заявил, что распространенное видео вырвано из контекста.

Сам Василий Боднар также прокомментировал ситуацию, назвав информацию ложной и призвал пользоваться достоверными источниками, особенно в таких чувствительных темах.

«Извините, но должен высказаться, потому что это неправда. Спасибо мэру Хелма за приглашение и возможность выступить в присутствии новоизбранного президента. Речь длилась около 10 минут, и медиа имеют запись», — написал Боднар под одним из сообщений с фейком.

Ранее глава Минобразования Польши Барбара Новацкая направила письмо украинскому коллеге Оксену Лисовому, в котором заявила, что «обеспокоена» тем, как в Украине в учебниках истории освещаются трагические события на Волыни 40-х годов XX века.

Она попросила Лисового «принять немедленные меры, в частности провести пересмотр других учебников и подготовить новые, которые будут соответствовать текущему состоянию польско-украинских отношений».

Инфографика: NV

11 июля в Польше впервые провели «памятный день» в годовщину Волынской трагедии — указ об этом подписал президент Анджей Дуда (незадолго до того, как покинуть пост).

Соответственно, теперь в Польше этот день называют «Национальным Днем памяти в отношении поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики».

Министерство иностранных дел Украины заявило, что новое решение Польши об 11 июля как «дне памяти жертв геноцида» «идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей». Украинские дипломаты подчеркнули, что такой шаг Польши не способствует достижению взаимопонимания и примирения относительно Волынской трагедии, над чем длительное время работают обе страны.