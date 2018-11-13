В Польше водитель сбил на переходе трех украинок, две женщины погибли на месте

В Силезском воеводстве Польши водитель сбил на переходе трех украинок, две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщает Польское радио, ДТП произошло в субботу, 10 ноября, в селе Сарнув Силезского воеводства. 36-летний водитель Hyundai сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. Двое из них погибли на месте, а третью госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель был задержан полицией.

Правоохранителям не сразу удалось установить личности погибших и пострадавшей, однако сейчас известно, что они гражданки Украины.

Водитель Hyundai был трезв. У него также проверили кровь на наличие наркотиков. В полиции сообщили, что водителю грозит до восьми лет лишения свободы.