В Польше водитель сбил на переходе трех украинок, две женщины погибли на месте

В Силезском воеводстве Польши водитель сбил на переходе трех украинок, две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.
Как сообщает Польское радио, ДТП произошло в субботу, 10 ноября, в селе Сарнув Силезского воеводства. 36-летний водитель Hyundai сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. Двое из них погибли на месте, а третью госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель был задержан полицией.
Правоохранителям не сразу удалось установить личности погибших и пострадавшей, однако сейчас известно, что они гражданки Украины.
Водитель Hyundai был трезв. У него также проверили кровь на наличие наркотиков. В полиции сообщили, что водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
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